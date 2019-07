Zomeruniversiade – Robin Hendrix verovert brons op 5.000 m

Robin Hendrix, de laatste Belg die in actie kwam op de 30e Zomeruniversiade, heeft België een derde medaille bezorgd in het Italiaanse Napels. Hij pakte zaterdag brons op de 5.000 meter. De 24-jarige student van de KU Leuven finishte als vierde in 14:04.06. De Algerijn El Hocine Zourkane (14:03.64) werd nadien nog gediskwalificeerd. Michael Somers eindigde op de tiende plaats in 14:22.78. De gouden medaille ging naar de Zwitser Jonas Raess (14:03.10). De Fransman Yann Schrub (14:03.24) veroverde het zilver.

De Belgische delegatie verlaat deze Zomeruniversiade met drie medailles. Eerder behaalde taekwondoka Si Mohamed Ketbi (-68 kg) zilver. Polsstokspringer Ben Broeders voegde daar nog een bronzen medaille aan toe.

Bron: Belga