Wimbledon – Hsieh Su-Wei en Barbora Strycova pakken dubbeltitel, Strycova wordt nieuwe nummer een

De Taiwanese Hsieh Su-Wei en de Tsjechische Barbora Strycova hebben zondag het vrouwen dubbel gewonnen op Wimbledon. In de finale namen ze in 1 uur en 7 minuten met 6-2 en 6-4 de maat van de Canadese Gabriela Dabrowski en de Chinese Xu Yifan. Hsieh en Strycova, allebei 33 jaar oud, vormden het derde reekshoofd op het gras van de All England Club. Hsieh staat 16e op de WTA-ranking, Strycova was de nummer drie van de wereld, maar wordt nu de nieuwe nummer een. Ze lost de Française Kristina Mladenovic af. De Tsjechische won al 27 dubbeltoernooien, waarvan zes in de voorbije twaalf maanden, maar een Grand Slam had ze nog niet op haar palmares. Voormalig nummer een van de wereld Hsieh was eerder wel al succesvol op het hoogste niveau. Met de Chinese Peng Shuai won ze in 2013 al een eerste keer Wimbledon en een jaar later Roland-Garros.

Voor ze aan hun finale konden beginnen, moesten Hsieh en Strycova wel erg veel geduld oefenen. Zaterdag werd hun finale uitgesteld omdat die van de mannen te lang was uitgelopen. Zondag stonden ze na de finale van het mannen enkelspel geprogrammeerd en die titanenstrijd tussen Novak Djkokovic en Roger Federer zou bijna vijf uur duren.

bron: Belga