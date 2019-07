Tour de France – John Lelangue is blij met “vette vis”

“Koers is zoals de Lotto”, zei John Lelangue, teammanager van Soudal Lotto, na de zege van Thomas De Gendt in de achtste etappe van de Ronde van Frankrijk. “Om te winnen moet je blijven spelen. En gisteren lukte dat net niet, vandaag wel met Thomas De Gendt. Dit is een vette vis.” “We staan er al sinds het begin van de Tour”, aldus de manager. “We stonden drie keer op het podium met Caleb Ewan en behaalden met hem de witte trui op de eerste dag. Dan ging Tim Wellens direct in de aanval met Thomas De Gendt, was er de bollentrui, bleven we aanvallen en vandaag behalen we de winst met Thomas De Gendt, een ongelooflijke overwinning à l’ancienne. Ook dankzij drie andere grote motoren in de groep: Terpstra, King en De Marchi. Het was een wijze beslissing om op De Marchi te wachten, al was hij misschien de gevaarlijkste op het einde, maar het was beter om met vier te draaien.”

“Thomas is een beest, een machine. Wie kan zeggen dat hij Alaphilippe en Pinot weerstaat? Ze reden vol door tot het eind en hij haalt het toch. Wat een fenomeen, en onderweg pakt hij dan nog eens alle punten voor de bergtrui weg voor King. Ik denk dat hij iedereen heeft verbaasd. Hij bleef kalm de voorbije dagen, behield het vertrouwen en maakt het fenomenaal af.”

Lotto mikte in deze Tour op meerdere ritzeges. “En dat blijft het doel. Het is nog niet voorbij. We deden altijd mee de voorbije dagen en nu vallen al die puzzelstukken in elkaar. Gisteren scheelde het zeven centimeter, maar we moesten vooruit kijken, iedere kans grijpen, agressief rijden, proberen. Als je renners hebt zoals Thomas, Tiesj, Tim, Caleb, die 100 procent gemotiveerd zijn om een zege te pakken, moet je het blijven proberen. Het is nog niet gedaan. Vanavond gaan we uiteraard vieren. Maar dit is nog maar de eerste week. Er zijn nog twee weken met mooie opportuniteiten, morgen misschien met Tim en Tiesj, maandag en woensdag voor Caleb. Iedere dag is een klassieker en we koersen op die manier. Er staan twee renners van ons op kop in het bergklassement. We zullen zien, je weet maar nooit, herinner je je de Vuelta met Thomas vorig jaar (hij pakte de bergtrui)…”

