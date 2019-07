Tour de France – De Marchi houdt verschillende breuken over aan valpartij

Alessandro De Marchi heeft meerdere breuken, een longcontusie en schaafwonden opgelopen bij zijn zware valpartij van zondag in de negende etappe van de Ronde van Frankrijk. Dat heeft zijn team CCC bekendgemaakt. Na zijn val, vroeg in de etappe, werd De Marchi onmiddellijk overgebracht naar het ziekenhuis in Saint-Étienne. Daar bleek dat de Italiaan een gebroken sleutelbeen, gebroken ribben en een longcontusie met een kleine klaplong heeft opgelopen. Verder is er ook nog sprake van verschillende kneuzingen en een rijtwond boven zijn linkerwenkbrauw.

“Alessandro zal de komende 24 tot 48 uur geobserveerd worden”, stelt teamarts Max Testa. “In die periode zullen we beslissen of een operatie nodig is om het gebroken sleutelbeen te fixeren. De duur van zijn herstel hangt af van het al dan niet doorgaan van de operatie, maar we houden rekening met minstens drie tot vier weken vooraleer hij op de rollen kan beginnen rijden. Hopelijk kan hij begin september opnieuw koersen.”

In de achtste etappe was De Marchi nog de laatste vluchter die de uiteindelijke ritwinnaar Thomas De Gendt kon volgen. “Ik vind het erg de Tour te moeten verlaten zonder ritwinst, want dat was mijn grote doel”, reageert de Italiaan. “Ik ben teleurgesteld dat ik voor het eerst een grote ronde niet kan uitrijden. Verder prijs ik me gelukkig dat mijn blessures niet erger zijn. Ik kon al met mijn familie spreken, en ik ben in goede handen in dit ziekenhuis. Ik kijk er naar uit om zo snel mogelijk weer te fietsen.”

bron: Belga