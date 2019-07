Stroompanne in New York van de baan

In New York is de grote stroompanne voorbij. Dat meldt CNN. Maar liefst 72.000 mensen zouden zaterdagavond zonder stroom hebben gezeten, maar intussen is de elektriciteit overal weer hersteld. Volgens New Yorks gouverneur Andrew Cuomo ging het niet om een probleem met de infrastructuur. Hij waarschuwt autobestuurders wel om van de weg te blijven, omdat heel wat verkeerslichten nog niet werken.

De stroompanne kwam er net nu het precies 42 jaar geleden is dat New York werd getroffen door een gigantische black-out. Die zorgde toen in juli 1977 voor heel wat chaos, met onder andere massale plunderingen als gevolg.

bron:Â Belga