Sting zegt nu ook concert in Nederland af

De Britse popster Sting moet nu ook afzeggen voor een optreden op Bospop in het Nederlandse Weert. De 67-jarige muzikant is nog niet voldoende hersteld van zijn gezondheidsproblemen, meldt de organisatie van het festival. Volgens zijn management gaat het om een keelontsteking.

Vorige week moest Sting onverwacht afzeggen voor Gent Jazz Festival, in de dagen daarna annuleerde hij concerten in de Duitse steden Stuttgart en München en het Tsjechische Slavkov u Brna.

Volgens zijn management is de Brit intussen aan de beterhand, maar heeft hij nog te veel last van de keelontsteking om te kunnen optreden. “Hij vindt het vreselijk dat hij fans moet teleurstellen en kijkt ernaar uit om zo snel mogelijk terug te keren naar Nederland om alsnog op te treden”, zegt het management van Sting.







