Nucleair akkoord Iran – Merkel, Macron en May roepen op tot nieuwe dialoog om akkoord te redden

Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië roepen op tot nieuwe gesprekken om het nucleair akkoord met Iran alsnog te redden. Vandaag/zondag is het precies vier jaar geleden dat de deal werd ondertekend, maar de uitvoering ervan staat onder druk door ruis op de lijn tussen Washington en Teheran. De Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Britse premier Theresa May en de Franse president Emmanuel Macron zijn bezorgd over de toekomst van het akkoord, nu Iran vorige week de limiet op laagverrijkt uranium heeft overschreden. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Donald Trump zich uit het akkoord terugtrokken en opnieuw economische sancties oplegden aan Iran.

De Europese partners in de deal, die in 2015 werd ondertekend onder de toenmalige Amerikaanse leider Barack Obama, willen het akkoord redden. “We geloven dat de tijd gekomen is om de verantwoordelijkheid op te nemen en een weg te zoeken om de escalatie van spanningen te stoppen en de dialoog te hervatten”, klinkt het in een gezamenlijk statement. “Goede wil is dringen nodig, van alle kanten.”

De nucleaire deal met Iran legt beperkingen op aan de nucleaire ambities van het land, in ruil voor de opheffing van de economische sancties. Zo mag Iran niet meer dan 300 kilogram uranium verrijken tot de bovengrens van 3,67 procent.

