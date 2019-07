Net geen 20.000 bezoekers voor Afro-Latino Festival in Bree

Het driedaagse Afro-Latino Festival in Bree heeft het afgelopen weekend net geen 20.000 bezoekers over de vloer gekregen. Het tropische muziekfestival werd reeds voor de 21ste keer georganiseerd met dit jaar als headliners Farruko, Luis Fonsi en Juanes. Volgens de organisatie was het een meer dan geslaagde editie waarbij naast de verschillende optredens, de bezoekers ook de nieuwe terreinindeling zeer geslaagd vonden.

Organisator Kristof Henseler is tevreden over de opkomst en was onder de indruk van het optreden van Luis Fonsi die vooral bekend is van zijn monsterhit “Despacito”. Fonsi was te gast in Bree voor zijn enige optreden in de Benelux dit jaar in het kader van zijn VIDA-Tour. “Zaterdag was de Puerto Ricaan Luis Fonsi het hoogtepunt samen met Chileense ster Mon Laferte”, aldus de organisator.

“Zondag speelde headliner Juanes voor een volle tent een sterk concert.” De latin rocker liet in Bree zien waarom hij al meer dan dertig jaar meedraait aan de top. Daarna sloot de legendarische reggaeband Morgan Heritage het festival af.

Naast de beste muziek uit Afrika, Latijns-Amerika, de Caribische eilanden en Zuid-Europa trekt Afro-Latina als festival ook bewust de kaart van de duurzaamheid. In 2010 won het festival de eerste OVAM Groenevent Award. Ook dit jaar kon het zich qua energievoorziening profileren als een CO2-neutraal festival en werd de uitstoot van de installaties die niet op groene stroom werken, gecompenseerd.

Dit jaar kregen de 750 medewerkers van het festival ook geen nieuw T-shirt meer met daarop het jaartal vermeld. Wel kregen ze “neutrale” Afro-Latino shirts die na afloop terug werden ingezameld en de komende jaren hergebruikt kunnen worden. Op die manier wil de organisatie zijn steentje bijdragen om de wereldwijde CO2-uitstoot in de textielproductie en de bijkomende negatieve gevolgen te verminderen, zoals het energieverslindend productieproces met verf, chemicaliën en het veelvuldig wassen van de kledij. Door T-shirts meerdere jaren te hergebruiken en ze slechts tweemaal per jaar te wassen (na het festival en voor de volgende editie) verlaagt het festival vanaf dit jaar drastisch zijn ecologische voetafdruk. Volgens de organisatie is de maatregel veel duurzamer dan bijvoorbeeld het invoeren van herbruikbare bekers.

bron: Belga