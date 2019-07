Meerdere manifestanten opgepakt na betoging voor eerlijke verkiezingen in Moskou

In de Russische hoofdstad Moskou zijn zondag verschillende opposanten opgepakt toen ze betoogden tegen de uitsluiting van enkele onafhankelijke kandidaten tijdens de lokale verkiezingen in september. De manifestatie was niet toegelaten door de autoriteiten. Volgens het Franse persbureau AFP kwamen bijna 2.000 mensen op straat en werd zeker een tiental van hen opgepakt, onder wie ook de organisatoren Lioubov Sobol, Ilja Iachine en Ivan Jdanov. De drie zijn vertrouwelingen van de bekende Kremlin-criticus Aleksej Navalny.

Volgens het Russische staatspersagentschap Tass zijn meer dan 25 betogers opgepakt, omdat ze een tentenkamp wilden opzetten vlak voor de gebouwen van de kiescommissie. De politie vroeg hen daarmee te stoppen, maar die orders werden niet gevolgd, klinkt het daar.

De betogers protesteerden tegen de uitsluiting van enkele onafhankelijke kandidaten voor de lokale verkiezingen van september, een beslissing van de kiescommissie. Volgens de kiescommissie vervalsten die kandidaten handtekeningen, die ze nodig hadden om officieel deel te nemen aan de stembusgang. Ze trokken eerst naar het stadhuis van Moskou, om er symbolisch één voor één op de deur te kloppen, waarna het naar de gebouwen van de kiescommissie ging.

De vorige lokale verkiezingen in Rusland betekenden fors verlies voor de regerende partij van president Vladimir Poetin. Dat had toen vooral te maken met een verhoging van de pensioenleeftijd.

bron: Belga