Lewis Hamilton boekt zesde Formule 1-zege op Silverstone

Wereldkampioen en WK-leider Lewis Hamilton (Mercedes) heeft vandaag op het circuit van Silverstone voor de zesde keer in zijn carrière de Grote Prijs Formule 1 van Groot-Brittannië gewonnen. Daarmee is de Brit alleen recordhouder. Zijn landgenoot Jim Clark en de Fransman Alain Prost wisten de Britse GP vijf keer te winnen. In de tiende WK-manche van het seizoen ging de 34-jarige Hamilton zijn vanaf de polepositie vertrokken Finse ploegmaat Valtteri Bottas vooraf. De Monegask Charles Leclerc (Ferrari) werd derde, voor de Fransman Pierre Gasly (Red Bull). Voor Hamilton was het zijn 80e zege in zijn carrière, zijn zevende dit seizoen.

In de 38e ronde was er een botsing tussen de Duitser Sebastian Vettel (Ferrari), die vorig jaar zegevierde op Silverstone, en de Nederlander Max Verstappen (Red Bull), waardoor Leclerc kon oprukken naar de derde plaats. De Duitse Ferrari-rijder kreeg ook nog eens een bestraffing van tien seconden aan zijn broek en finishte uiteindelijk pas als 16e. Verstappen werd vijfde.







Hamilton verstevigt uiteraard zijn koppositie in de WK-stand en is op weg naar een zesde wereldtitel. Bottas volgt op 38 punten.

De volgende GP is die van Duitsland. Die vindt op 28 juli plaats op de Hockenheimring.

