Voor de noordwestelijke kust van Australië heeft zich zondag een krachtige aardbeving voorgedaan, zo heeft het Amerikaans Geofysisch Instituut (USGS) bekendgemaakt. Er is geen tsunami-alarm afgekondigd.

De zeebeving deed zich voor omstreeks 07.39 uur Belgische tijd en had een magnitude 6,6.

Het epicentrum bevond zich op zowat 200 km ten westen van de badstad Broome op tien km diepte.

Nog volgens het USGS is er weinig kans op slachtoffers of schade.

bron: Belga