Franse president Macron aanschouwt zijn troepen op de Champs-Elysées

De Franse president Emmanuel Macron is vandaag op de Champs-Elysées in Parijs begonnen zijn troepen te aanschouwen naar aanleiding van de Franse nationale feestdag. Uitgenodigd zijn ook de Belgische premier en toekomstig voorzitter van de Europese Raad Charles Michel, de Duitse kanselier Angela Merkel, en de Nederlandse premier Mark Rutte. Nog van de partij zijn onder andere NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg en uittredend voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker.

In het militaire defilé op de grond is ook de vlag van het 12de linie-regiment te zien, een vlag die de eenheid in 1832 kreeg van koning Leopold I. Diezelfde vlag werd in 1919 al eens in Parijs gedragen tijdens de overwinningsparade na de Eerste Wereldoorlog. Het 12de linie-regiment is enkele jaren geleden opgegaan in het bataljon 12de Linie Prins Leopold – 13de Linie. Een Belgische F-16 neemt deel aan het luchtdefilé.







In totaal aanschouwt Macron in het hartje van de Franse hoofdstad zowat 4.300 soldaten, 196 voertuigen, 237 paarden, 69 vliegtuigen en 39 helikopters.

Bron: Belga