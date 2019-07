EK baanwielrennen voor junioren en beloften – Italiaanse wielrenner die stuk hout in lichaam kreeg mag volgende week naar huis

Lorenzo Gobbo, de jonge Italiaanse wielrenner die vrijdag op de piste van het Wielercentrum Eddy Merckx Gent doorboord werd door een stuk losgekomen hout, wordt mogelijk volgende week naar Italië overgebracht. Zijn toestand is stabiel en hij is aan de beterhand. Artsen maken maandag controlefoto’s van het lichaam van de renner, die in zijn long en dijbeen doorboord werd. Als de foto’s niet op complicaties wijzen, mag de jonge Italiaan de afdeling intensieve zorgen verlaten. De organisatie meldt dat zijn situatie verbetert, de jongen is bij bewustzijn en helder. Zijn ouders zijn overgevlogen en verblijven vlakbij het ziekenhuis. Artsen voorspellen dat Gobbo vrijdag voldoende gerevalideerd is om per ambulance naar Italië te worden teruggevoerd.

Het EK baanwielrennen voor jongeren werd na de zware valpartij stilgelegd, maar is zondag zoals voorzien afgerond.

bron: Belga