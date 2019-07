Dubbel Nederlands succes in Giro Rosa

Opnieuw (dubbel) Nederlands succes op de slotdag van de Giro Rosa, de Ronde van Italië voor vrouwen. Marianne Vos (CCC-Liv) pakte haar vierde ritzege, Lotte Kopecky (Lotto Soudal) werd derde. De eindzege van Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott) kwam niet meer in gevaar. Op de laatste dag trok de tiende etappe van de Giro Rosa van San Vito Al Tagliamento naar Udine. Onderweg 120 voornamelijk vlakke kilometers, maar in de finale ook een helling van derde categorie en een spectaculaire finish op een steil kasseiklimmetje. Onderweg schoof Lotte Kopecky mee met één van de vele ontsnappingspogingen, maar het was de Franse Aude Biannic die solo op zoek ging naar de ritzege.

Maar Biannic werd gegrepen in de slotkilometer en het was opnieuw Vos die haar enorme explosiviteit daarin liet zien. Ze won voor landgenote Lucinda Brand en Kopecky. Opvallend: liefst zeven van de Giro Rosa-etappes werden gewonnen door Nederland, dat ook de nummers 1 en 2 in het eindklassement levert: Van Vleuten wint voor het tweede jaar op rij de grootste rittenkoers voor vrouwen, en dat voor wereldkampioene Anna van der Breggen. De Australische Amanda Spratt, een ploeggenote van Van Vleuten, is derde in de eindstand.







bron: Belga