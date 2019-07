Bij een verkeersongeval in Neeroeteren bij Maaseik is zondagnamiddag rond 16.15 uur een automobilist om het leven gekomen. Door de aanrijding is de Kinrooiersteenweg, de N757 tussen Neeroeteren en Kinrooi, afgesloten voor het verkeer. Een personenauto knalde om een onbekende reden tegen een boom, waarna het voertuig in de gracht belandde. De brandweerpost van Maaseik ging ter plaatse.

bron:Â Belga