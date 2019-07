CSI-jumping Chantilly – Pieter Devos wint de Masters

Pieter Devos heeft zondag de Masters gewonnen op CSI-jumping in het Franse Chantilly. Een dag nadat hij zijn leidersplaats in de Global Champions Tour kwijtspeelde, was de 33-jarige Vlaams-Brabander met de 10-jarige merrie Jade iedereen te snel af in een barrage met dertien. Vier combinaties bleven foutloos. De Amerikaan Spencer Smith werd met Theodore Manciais op 1.63 tweede, de Braziliaan Yuri Mansur met Carlson op 2.60 derde. Devos was de enige Belg in de barrage. Wilm Vermeir werd met Gentiane veertiende, Nicola Philippaerts met Camargo vijftiende. Allebei moesten ze vier strafpunten noteren in de eerste omloop. Jéröme Guéry kwam daarin met Exxon Hedonist aan twaalf strafpunten en strandde op de 28e stek.

De zege bracht Devos 23.325 euro op.

bron: Belga