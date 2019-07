Africa Cup 2019 – Mahrez schiet Algerije in slotminuut naar finale

De finale van de Africa Cup in Egypte wordt een duel tussen Senegal en Algerije. De Algerijnen namen zondagavond in hun halve finale in Caïro met 2-1 de maat van Nigeria. In de slotseconden trok Riyad Mahrez met een gemeten vrijschop zijn land over de streep. Nigeria ontfermde zich over de bal, maar vond niet meteen gaatjes in de Algerijnse afweer. Met hoge pressing en een goede organisatie bleven “les Fennecs” uit de problemen. Op slag van rust ging het licht achteraan wel even uit. Alex Iwobi snoepte het leer af en zette Odion Ighalo op weg naar de Nigeriaanse openingstreffer, maar de spits van Shanghai Shenhua besloot centimers naast. Meteen daarop was het aan de overzijde wel raak. De Algerijnse vedette Riyad Mahrez zette zich knap door op de rechterflank. Zijn voorzet werd knullig in eigen doel gewerkt door oude bekende William Troost-Ekong (40.). De ex-verdediger van AA Gent bracht Algerije op 1-0. Nigeria was aangeslagen en had niet meteen een reactie in huis. Twintig minuten voor tijd kregen de “Super Eagles” wel een penalty, na een VAR-tussenkomst voor handspel van Mandi. Ighalo (73.) liet de kans niet liggen: 1-1. Algerije ging in de slotminuten van de reguliere competitie nog nadrukkelijk op zoek naar de winnende treffer. Ismael Bennacer vlamde met de moed der wanhoop nog tegen de deklat, maar Mahrez bezorgde drievoudige Africa Cup-winnaar Nigeria met de allerlaatste kans wel de doodsteek. De aanvaller van Manchester City knalde uit vrije trap rechtstreeks in de winkelhaak.

Bij Algerije speelden Adlene Guedioura (ex-Charleroi) en Ramy Bensebaini (ex-Lierse) de hele wedstrijd. Doelman Alexandre Oukidja (ex-Moeskroen) en Youcef Atal (ex-Kortrijk) keken toe vanop de bank. Voor Nigeria stonden behalve Troost-Ekong ook Wilfred Ndidi (ex-KRC Genk) en Kenneth Omeruo (ex-Standard) aan de aftrap. Henry Onyekuru (ex-Anderlecht en -Eupen) viel in en maakte zijn Africa Cup-debuut, Samuel Kalu (ex-Gent), Moses Simon (ex-AA Gent) en Victor Osimhen (Charleroi) bleven op de bank.

Eerder verzekerde Senegal zich van een plaats in de finale door Tunesië na verlengingen te verslaan met 1-0. De Tunesiër Dylan Bronn (AA Gent) verschalkte zijn eigen doelman. In de finale van vrijdag gaat Senegal op zoek naar zijn eerste eindzege, Algerije won het landentoernooi al eens in 1990.

bron: Belga