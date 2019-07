Tientallen vergiftigde vogels vallen uit de lucht in Australië

De vogels werden naar een dierenartskliniek gebracht, maar daar werd niet direct duidelijk waar ze aan waren gestorven. De artsen gaan er echter van uit dat de beestjes vergiftigd zijn. “We hebben de lichamen van een aantal van de overleden vogels opengesneden en die zaten vol graan”, vertelt een dierenarts in de Australische media. “Maar we hebben nog geen testen kunnen doen of er daadwerkelijk sprake is van vergiftiging.” De bloedende snavels zouden ook veroorzaakt kunnen zijn door de harde val.

