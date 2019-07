Oude dame op sterfbed overvallen: “Dit kan toch niet!”

De Nederlandse Carin Broere is van slag. De briljanten ring van haar moeder (86) werd van haar sterfbed gestolen. “Ik vind het te bizar voor woorden.”

Dat de Rotterdamse de ring waarschijnlijk niet terug gaat krijgen beseft Broere zich wel. Toch plaatst ze een oproep op Facebook. “Ik vraag me gewoon af hoe slecht iemand kan zijn, dat hij of zij een ring van iemands vinger haalt als ze ligt te overlijden. Daar kan ik gewoon niet bij met mijn hoofd.”







In het bericht roept Broere anderen op haar bericht te delen, zodat “de ring in ieder geval niet doorverkocht kan worden”. „Dat zit me enorm dwars. Dat er iemand anders is die nu rondloopt met de ring van mijn moeder.”

Morfine

De ondertussen overleden moeder van Broere had Alzheimer en lag op het moment van de diefstal aan een verhoogde dosis morfine. “Ik was de bewuste avond tot laat bij haar geweest, en toen ik de volgende morgen weer aan haar bed kwam vroeg ze waar haar ring was gebleven”, aldus Broere. De hele kamer werd overhoop gehaald, maar de briljanten ring was niet meer te vinden.

“Het was ook niet alsof hij los om haar vinger zat. De dief heeft echt moeite moeten doen om hem eraf te krijgen.” Op het bericht van Broere reageren enkele anderen die hetzelfde meegemaakt hebben bij hun ouders.

De Nederlandse vrouw is vooral heel verdrietig om het verlies. “Die ring betekende heel veel voor haar, ze had hem al veertig jaar. Ze hield er gewoon van. Wij als familie hebben mooie herinneringen aan zo’n ring, die ons nu afgenomen zijn.”

Bron: Metro Nederland