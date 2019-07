Koppel schenkt kinderen namen van sterkedrank, maar geeft haters lik op stuk

Een Brits koppel kreeg het lumineuze idee om twee van hun kinderen te vernoemen naar sterkedrank. Sarah (35) en Steven (36) Mennell kwamen in de aandacht nadat ze in een lokale krant hadden gepraat over schooluniformen. Hun mening over uniformen vond niemand belangrijk, de namen van twee van hun vijf kinderen wel: Jackdaniel en Tiamarie.

Jack Daniel’s is immers een whiskeymerk en Tiamarie klinkt verdacht veel als Tia Maria, de naam van een koffielikeur. De drie andere kinderen heten gewoon Sydney, Princess en Albert.







Lezers van de krant noemden deze naamkeuze “kindermishandeling”. Anderen konden het dan weer niet laten grapjes te maken: “Hun papa Johnny Walker heeft overuren gedraaid” of “Hij heeft nog twee andere kinderen die Stella en Glen Fiddich heten. Geweldige familie.”

Olympische loopcoach

Het echtpaar Mennell heeft nu gereageerd op Facebook. Volgens het koppel zijn de kinderen niet naar alcoholmerken vernoemd: “Jackdaniel is eigenlijk vernoemd naar een Olympische loopcoach”, zegt Sarah. “We vonden het grappig dat zijn team gesponsord werd door Jack Daniels. Toen ik zwanger was van Jackdaniel, zagen we op een scan zijn armpjes en beentjes bewegen, alsof hij aan het lopen was. En zo kwamen we op zijn naam. Hij weet dat zelf ook.”

Ook Tiamarie is niet vernoemd naar de likeur, maar naar een Spaanse serveerster. “We vonden dat leuk klinken toen we op vakantie waren”, aldus Sarah. “Als ze een jongen was geweest, hadden we haar vernoemd naar een Portugese voetballer Tiago, omdat ik gek was op voetbal toen ik Steven leerde kennen.”

Het gezin zegt zich niets aan te trekken van de kritiek en is erg gelukkig.