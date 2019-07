Valtteri Bottas verovert pole F1 voor GP van Groot-Brittannië

Valtteri Bottas (Mercedes) heeft de polepositie veroverd voor de Grote Prijs Formule 1 van Groot-Brittannië, dat is de tiende WK-manche van het seizoen. Op het circuit van Silverstone werkte de 29-jarige Fin zijn snelste ronde af in 1:25.093. Voor Bottas is het de tiende pole in zijn carrière, de vierde van het seizoen. Bottas’ ploegmaat, regerend wereldkampioen en huidig WK-leider Lewis Hamilton, was slechts zes duizendsten trager. Beide Mercedessen starten zondag dus op de eerste rij.

De Monegask Charles Leclerc (Ferrari) zette de derde tijd neer. De Nederlander Max Verstappen (Red Bull), die de vorige GP in Oostenrijk won, liet de vierde chrono optekenen. Op de derde rij zullen de Fransman Pierre Gasly (Red Bull) en de Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) plaatsnemen.







De GP van Groot-Brittannië wordt morgen vanaf 15u10 gereden. In de WK-stand staat Hamilton autoritair aan de leiding met 197 punten, voor Bottas (166 ptn). Verstappen is derde met 126 punten. Vorig jaar zegevierde Vettel op Silverstone.

bron: Belga