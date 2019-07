Tienduizend bagagestukken achtergebleven op Brussels Airport

Op Brussels Airport in Zaventem zijn zaterdag tienduizend bagagestukken achtergebleven. Het zal nog enkele dagen duren alvorens die op hun bestemming aankomen. Dat zegt een woordvoerster van Brussels Airport. In de loop van de ochtend waren problemen opgedoken met de automatische bagageafhandeling. Door een IT-probleem kon bagage niet gescand worden voor het juiste vliegtuig. De afhandeling gebeurde daardoor urenlang manueel. Pas rond 13 uur kon het computersysteem heropgestart worden.

Heel wat vluchten zijn zonder bagage vertrokken. “Er zijn tienduizend bagagestukken van verschillende maatschappijen achtergebleven. We zijn begonnen met het nasturen van de koffers naar de diverse bestemmingen”, stelt een woordvoerster van de luchthavenuitbater.

“We blijven bagage meesturen met vluchten die zaterdag nog vertrekken. De luchtvaartmaatschappijen steken een handje toe. Een timing voor de operatie is onmogelijk, omdat we vanuit Zaventem niet elke dag naar alle bestemmingen vliegen. Het zal zeker nog enkele dagen duren.”

Vanop Brussels Airport vertrokken zaterdag 42.000 mensen. Er kwamen ook nog eens 36.000 reizigers toe. Voor mensen die aankwamen, zijn er nooit problemen geweest met de bagageafhandeling.

bron: Belga