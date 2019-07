Thomas De Gendt triomfeert na knap nummertje, Alaphilippe pakt geel

Thomas De Gendt (Lotto Soudal) heeft de achtste etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen, na een indrukwekkende solo. De Fransman Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), die derde werd, neemt de gele trui over van de Italiaan Giulio Ciccone (Trek-Segafredo). Het peloton kreeg een etappe van 200 kilometer voor de kiezen van Mâcon naar Saint-Étienne. Onderweg stonden vijf hellingen van tweede en twee puisten van derde categorie op het menu.

Thomas De Gendt, de Italiaan Alessandro De Marchi, de Nederlander Niki Terpstra en de Amerikaan Ben King verzorgden de vlucht van de dag. Uiteindelijk bleven alleen De Gendt en De Marchi over van het kwartet. En op 14 km van de meet reed De Gendt weg van de Italiaan. De hardrijder van Lotto Soudal, achternagezeten door Julian Alaphilippe en Thibaut Pinot, hield zijn inspanning vol tot aan de finish. Pinot werd tweede op zes seconden, voor Alaphilippe. Met Xandro Meurisse (7e) en Greg Van Avermaet (8e) eindigden nog twee Belgen in de top tien.







Het is na Dylan Teuns, die de zesde etappe won, de tweede Belgische zege in deze Tour. De Gendt triomfeert een tweede keer in de Ronde van Frankrijk, in 2016 was hij de beste op de Mont Ventoux.

In de stand heeft Julian Alaphilippe 23 seconden voorsprong op Giulio Ciccone (TFS) en 53 seconden op Thibaut Pinot (GFC). Geraint Thomas (INS)staat vijfde op 01:12 van Alaphilippe.

Morgen staat de negende etappe op het programma, een rit over 170,5 km tussen Saint-Étienne en Brioude met onderweg een klim van eerste categorie en twee hellingen van derde categorie.

bron: Belga