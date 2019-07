Simona Halep verplettert Serena Williams en pakt eerste eindzege op Londense gras

Simona Halep (WTA 7) heeft voor de eerste keer in haar carrière Wimbledon gewonnen. Voor de 27-jarige Roemeense is het de tweede grandslamzege, na Roland Garros vorig jaar. Halep won in de finale met tweemaal 6-2 van Serena Williams (WTA 10), die naast een 24e grandslamtitel in het enkelspel greep. De 37-jarige Amerikaanse verzuimde zo op gelijke hoogte te komen van de Australische recordhoudster Margaret Court. Williams moest haar eerste twee opslagspelletjes inleveren, waardoor Halep in de eerste set doorstoomde naar 6-2. In de tweede set hielden beide speelsters elkaar in evenwicht tot 2-2. Maar de Roemeense ging nadien opnieuw twee keer door de service van Williams. De partij was zo voorbij na amper 57 minuten.

Halep stond voor het eerst in de finale op de All England Club. Tot voor deze editie was een halve finale in 2014 haar beste prestatie op Wimbledon.







Halep en Williams namen het voor de elfde keer tegen elkaar op. Het is pas de tweede keer dat de Roemeense aan het langste eind trekt.

Serena Williams stak de eindzege al zeven keer (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 en 2016) op zak op het heilige gras. Vorig jaar ging de Amerikaanse in de finale onderuit tegen de Duitse Angelique Kerber. Van haar voorbije drie grandslamfinales (Wimbledon 2018, US Open 2018 en Wimbledon 2019) kon Williams er geen enkele winnen.

bron: Belga