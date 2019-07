Proton-draagraket met ambitieuze Russisch-Duitse ruimtetelescoop gelanceerd

Van op de basis Bajkonoer in Kazachstan is een Proton draagraket gelanceerd, die de ambitieuze Russisch-Duitse ruimtetelescoop Spektr-RG in de ruimte moet brengen, zo was op de website van het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos te volgen. Normaal had een krachtige Proton-M op 21 juni de Spektr-RG in de ruimte moeten brengen. Maar technische problemen zorgden ervoor dat de 57 meter hoge raket van het staatsbedrijf Kroenitsjev pas zaterdag omstreeks 14.30 uur Belgische tijd kon vertrekken.

De 2,71 ton wegende Spektr-RG moet onderzoekers meer leren over de rol van donkere materie en energie in de evolutie van het universum.







Bron: Belga