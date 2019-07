Peters en Sikkens veroveren goud in K2 1000m op EK Kajak U23 en junioren

Artuur Peters en Bram Sikkens hebben als onuitgegeven duo bij de U23 het goud veroverd in de A-finale van de K2 1000m op het EK in het Tsjechische Racice. Bij de junioren eindigde Jules Vangeel in de A-finale van de K1 1000m als zesde. De Belgen maakten er een tactische medaillerace van. Na 250 meter kwamen ze pas als zesde door, maar halfweg lagen ze al op een bronzen plek. De laatste 250 meter volgden ze als tweede na de Slovaakse leiders Balaz en Botek. Met een forse eindsprint pakten ze het goud met een voorsprong van drie tienden van een seconde. Het brons ging naar de Wit-Russen Daineka-Litvinau, die de Hongaarse favorieten Koleszar-Nemeth van het podium peddelden.

Vangeel peddelde in zijn finale tot op 250 meter op een zevende stek, maar sprintte in de slotfase de leeg gevaren Wit-Rus Mikhalishyn voorbij. Onze landgenoot sloot zijn EK dus af met een zesde plaats op 24 peddelaars. De Deen Magnus Sibbersen, die van in de eerste meters sterker en sneller bleek dan de Brit Philip Miles en de Tsjech Tomas Sobisek, ging met het goud aan de haal.







– Uitslagen –

. U23 K2 1000m A-finale:

1. Peters – Sikkens (Bel) 3:08.428

2. Balaz – Botek (Svk) 3:08.728

3. Daineka – Litvinau (WRu)3:10.826

4. Koleszar – Nemeth (Hon) 3:11.251

5. Cavessago – Meneguolo (Ita) 3:14.156

6. Boas – Pinho (Por) 3:15.996

7. Dzombeta – Rasulic (Ser)3:16.119

8. Kukacka – Vorel (Tsj) 3:16.896

9. Smith – Gregory (GBr) 3:18.999

. Junioren K1 1000m A-finale:

1. Magnus Sibbersen (Den) 3:36.108

2. Philip Miles (GBr) 3:36.868

3. Tomas Sobisek (Tsj) 3:37.273

4. Danil Vetrov (Rus) 3:38.655

5. Benedek Szegvari (Hon) 3:41.216

6. Jules Vangeel (Bel)3:41.941

7. Viktor Zarski (Pol) 3:43.101

8. Stanislau Mikhalishyn (WRu) 3:45.531

9. Dimitrije Novakovic (Ser) 3:46.381

bron: Belga