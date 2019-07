Officieren van in Gibraltar tegengehouden Iraanse olietanker op borg vrij

De kapitein en de drie hogere officieren van de in Gibraltar vastgehouden Iraanse tanker zijn op borgtocht vrijgelaten. Dat heeft de politie in de nacht van vrijdag op zaterdag gezegd, zo meldt de Gibraltar Chronicle. Er werden geen aanklachten geformuleerd tegen de vier. Nog volgens de politie gaat het onderzoek intussen gewoon door en blijft de Grace 1 aan de ketting. De autoriteiten in Gibraltar en de Britse Royal Navy hielden de supertanker, die onder Panamese vlag vaart, vorige week tegen voor Gibraltar. De kapitein en de drie officieren van de Grace 1 werden ervan verdacht dat ze van plan waren olie te leveren aan Syrië. Dat zou een schending zijn van Europese sancties. Vrijdag maakte het hoofd van de regering van Gibraltar, Fabian Picardo, nog bekend dat het schip 2,1 miljoen vaten ruwe olie aan boord heeft. Het Hooggerechtshof in Gibraltar vonniste dat het schip al zeker tot 21 juli niet mag uitvaren.

Teheran ontkent intussen de beschuldigingen en spreekt van “piraterij”.

bron: Belga