Oekraïense televisiezender beschoten met granaatwerper wegens “Russische propaganda”

De hoofdzetel van het Oekraïense televisiestation 112 Ukraine in Kiev is in de nacht van vrijdag op zaterdag beschoten met een granaatwerper. Aanleiding zou de uitzending van een documentaire van de Amerikaanse regisseur Oliver Stone over Euromaidan zijn, met daarin een interview met de Russische president Vladimir Poetin. Bij de aanval raakte niemand gewond, maar de gevel van het gebouw is wel beschadigd. De politie heeft ter plaatse een granaatwerper gevonden. Een spoor van de dader(s) is er voorlopig niet. De Oekraïense veiligheidsdiensten hebben een onderzoek naar terrorisme geopend.

De zender plande een uitzending van een documentaire van de Amerikaanse regisseur Oliver Stone over de nasleep van de Maidan-revolutie van 2014. Daarin wordt ook de Russische president Vladimir Poetin geïnterviewd. De film wordt in Oekraïne als pro-Russisch gezien. De relaties met Moskou zijn erg gespannen sinds het Kremlin in 2014 het schiereiland de Krim annexeerde. In het oosten van Oekraïne woedt nog altijd een oorlog tussen Russisch-gezinde separatisten en Oekraïense regeringstroepen.







De baas van 112 Ukraine heeft Oekraïens president Volodymyr Zelenski opgeroepen om de “criminele daad onmiddellijk te veroordelen”.

