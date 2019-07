Nieuw-Zeeland start opkoop van wapens

Nieuw-Zeeland is begonnen met de opkoop van verboden aanvalsgeweren en halfautomatische wapens. Het verbod is een gevolg van de terreuraanslagen op twee moskeeën in Christchurch. Volgens de politie hebben 168 mensen vandaag in totaal 224 verboden wapens en 217 onderdelen en accesoires ingeleverd. Zij kregen een compensatie van in totaal 433.682 Nieuw-Zeelandse dollar, omgerekend ongeveer 257.000 euro.

Om alle wapeneigenaars de compenseren is in totaal 83 miljoen euro voorzien. De Nieuw-Zeelandse overheid voorziet in de komende maanden nog 257 andere opkoopmomenten in het hele land. Eigenaren van verboden wapens krijgen nog tot 20 december om de geweren in te dienen.







Het verbod kwam er na de terreuraanslagen in Christchurch in maart. Bij een aanval op twee moskeeën kwamen toen 51 mensen om het leven.

Bron: Belga