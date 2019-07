Nederland “leent” middengolffrequenties uit de buurlanden

Vanwege naar eigen zeggen grote interesse heeft het Nederlandse Agentschap Telecom een onderzoek ingesteld naar het beschikbaar stellen van extra middengolffrequenties voor laagvermogen middengolf. De overheidsorganisatie die het gebruik van radiofrequenties in Nederland reguleert en controleert heeft ook in het buitenland naar AM-frequenties gespeurd. “Vanwege de interesse in laagvermogen middengolfvergunningen en de wensen vanuit de markt” heeft het Agentschap “onder andere contact opgenomen met de ons omringende buitenlandse overheden. Het onderzoek heeft geleid tot 10 extra middengolffrequenties die inzetbaar zijn in heel Nederland”, luidt het.

In Nederland waren immers geen plekjes in de middengolf meer te grabbel.

Op basis van de toegewezen technische parameters verwacht het agentschap, bij de inzet van deze frequenties, geen storing op buitenlandse stations. Andersom verwacht de dienst geen storing van buitenlands stations op het toekomstige Nederlandse gebruik.

Nederland heeft voor de nieuwe frequenties geen officiële rechten of zal ze ook niet gaan verwerven.

In welke landen Den Haag AM-frequenties “leent” is niet meegedeeld.

In België stopte de VRT in 2012 met uitzendingen op de middengolf, begin januari volgde ook de Franstalige openbare omroep RTBF. Niettemin beschikt België nog steeds over de toegewezen AM-frequenties, meldde RadioVisie in 2017. Voor Vlaanderen zijn dit de 540, 927, 1188, 1224 en 1512 kHz.

In Europa loopt de door de omroep gebruikte middengolf-band van 531 kHz tot 1602 kHz.

bron: Belga