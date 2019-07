Londen wil Iraanse tanker vrijgeven mits garanties

In de strijd tussen Londen en Teheran omtrent een in Gibraltar aan de ketting gelegde Iraanse tanker is er zaterdag een eerste teken van ontspanning gekomen. De Britse minister van Buitenlandse zaken Jeremy Hunt stelde na een telefoongesprek met zijn Iraanse collega Mohammad Javad Zarif een vrijgave van de Grace One in het vooruitzicht indien Iran garandeert dat de lading niet vooor Syrië is bestemd. Sarif heeft Hunt naar zeggen van de Britse bewindsman verzekerd dat zijn land het probleem wil oplossen en geen escalatie zoekt. Bevestiging uit Teheran is er nog niet.

Gibraltar in het uiterste zuiden van Spanje is Brits grondgebied. De autoriteiten aldaar hielden vorige week de supertanker tegen omdat zij het schip ervan verdachten in weerwil van de Europese sancties tegen Syrië petroleum naar dat land te brengen.

De kapitein en drie andere bemanningsleden werden in hechtenis genomen maar kwamen later op borg weer op vrije voeten.

Teheran heeft tegen de gang van zaken geprotesteerd en vrijgave van het schip geëist. Iran zegt dat de lading niet voor Syrië is bestemd maar geeft niet aan waar ze wel naartoe moet.

