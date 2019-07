Jupiler Pro League – Oefenmatchen: STVV klopt AA Gent, Moeskroen verslaat KV Oostende

STVV heeft zaterdagavond in Heist-op-den-Berg een oefenwedstrijd tegen AA Gent gewonnen met 4-2. In twee andere Belgische onderonsjes ging KV Oostende zwaar onderuit tegen Moeskroen (0-4) en geraakte Zulte Waregem niet voorbij Lokeren (2-2). Ook KV Mechelen en Cercle Brugge speelden tegen respectievelijk Heerenveen en Lens gelijk. AA Gent sloot op de terreinen van KSK Heist zijn stageweek af met de eerste nederlaag van de voorbereiding. Aan de rust leidde STVV al met 3-1, dankzij Balongo (4.), Botaka (23., strafschop) en De Bruyn (39.). Tussendoor verzilverde ook Yaremchuk (26.) een strafschop voor Gent. Na de pauze scoorde Yaremchuk (63.) de aansluitingstreffer, maar vanaf de stip deed Acolatse (78.) de boeken toe. Na drie makkelijke zeges, twee draws en een eerste nederlaag tegen Lens, knoopt STVV opnieuw aan met een overwinning. Voor de aftrap werd een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van Mo Nitcheu, die zaterdag werd begraven na een dodelijk verkeersongeval vorige week. AA Gent won zijn vorige vijf oefenduels.

Moeskroen boekte zijn vierde overwinning van de oefencampagne door in Oudenberg met 0-4 de maat te nemen van KV Oostende. Olinga (22. en 49.), Pierrot (61.) en Spahiu (82.) stonden aan het kanon. Voor de Henegouwers is het de vierde overwinning in de voorbereiding, na ook nog winst tegen tweedeprovincialer Dottenijs (0-3), Oudenaarde uit de tweede amateurklasse (0-4) en de Tsjechische eersteklasser Sigma Olomouc (2-0). Tegen het Hongaarse Ferencvaros leden de troepen van coach Bernd Hollerbach hun enige nederlaag (2-0), tegen Honvend bleef het 0-0. KV Oostende kon enkel winnen van het bescheiden Zwevezele. Nadien volgde een gelijkspel tegen Cercle Brugge en een nederlaag tegen Willem II.

Het derde Belgisch onderonsje tussen Zulte Waregem en Lokeren eindigde in Petegem op een 2-2 gelijkspel. Essevee kwam dankzij Oberlin (23. en 36.) 2-0 voor, maar Cevallos (39.) en Hajric (73.) brachten de bordjes in evenwicht. Zulte Waregem staat in de voorbereiding op twee nederlagen, twee overwinningen en een draw. 1B-club Lokeren blijft na drie zeges en twee gelijke spelen ongeslagen.

KV Mechelen vermeed op stage in Garderen een tweede opeenvolgende nederlaag tegen een Nederlandse eersteklasser. De geplaagde promovendus speelde gelijk tegen Heerenveen (2-2). Engvall (22.) en Kaya (84.) wisten de treffers van Odgaard (6. en 47.) uit. Ook Togui kopte binnen, maar werd afgevlagd wegens buitenspel. Voor Malinwa is het al het derde gelijkspel in de voorbereiding, na eerder drie zeges en een nederlaag tegen RKC Waalwijk.

Cercle Brugge bleef in Knokke-Heist steken op een 1-1 gelijkspel tegen de Franse tweedeklasser Lens. Deuro (56.) nam het doelpunt van groen-zwart voor zijn rekening. Brugge blijft op zoek naar zijn eerste overwinning in deze voorbereiding.

bron: Belga