Jupiler Pro League – Club Brugge speelt 1-1 gelijk tegen Lokomotiva Zagreb

Club Brugge heeft vrijdag in Deinze in een oefenmatch 1-1 gelijkgespeeld tegen de Kroatische eersteklasser Lokomotiva Zagreb. Hans Vanaken kopte in de 38e minuut de 1-0 in de winkelhaak. Net voor rust maakte Lokomotiva na hands gelijk vanop de penaltystip. Bij Club Brugge mochten heel wat nieuwkomers opdraven. Eduard Sobol, Odilon Kossounou, Amadou Sagna, Charles De Ketelaere, Simon Deli en miljoenenaankoop David Okereke kregen speelminuten.

In Zeeland speelde KV Kortrijk 0-0 gelijk tegen ADO Den Haag. Ook KV Mechelen trad tegen een Nederlandse ereklasser aan. In Garderen verloor het met 3-1 van RKC Waalwijk. Na de 3-0 redde Gaetan Bosiers drie minuten voor tijd de eer.

.







bron:Â Belga