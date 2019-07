Graaf laat 6.000 danceliefhebbers feesten op uniek kasteeldomein

De Oost-Vlaamse graaf Henry t’Kint de Roodenbeke stelt zaterdag het unieke kasteeldomein van Ooidonk open voor Beauville. Een “sereen dancefestival”, zegt de organisatie, dat op zijn derde editie meer dan 6.000 mensen lokt naar de monumentale waterburcht. Op het imposante podium naast de torens van het bekende kasteel staan Belgische dj’s als DR Lektroluv en Yves Deruyter. De muzikale klemtoon ligt op elektronische muziek die gemixt wordt door DJ-talent van eigen bodem. Ook Maxim Lany, Neon Hermanos Inglesos en Red D staan achter de draaitafels, centraal opgesteld rond een constructie van zeven verdiepingen hoog met twee VIP-ruimtes. “Het plein wordt omarmd door enerzijds het bouwwerk en anderzijds het kasteel”, zegt organisator Wouter Verbrugghe. “Zo maken we het verschil met Tomorrowland en al zijn wannabe’s.”

Na het overlijden van zijn vader verhuisde graaf Henry t’Kint de Roodenbeke naar het kasteel van Ooidonk, in het dorp Sint-Martens-Leerne nabij Deinze, waarop hij het domein heeft opengesteld. De organisatie kreeg toen de exclusieve rechten om er een jaarlijks festival te organiseren.

Met zijn derde editie bewijst Beauville zich als een blijver in de Belgische festivalscène, met als unieke troef de bijzondere locatie. Die maakt het inschakelen van decorbouwers onnodig. De torens van het kasteel in Vlaamse renaissance-stijl en een aanliggend natuurdomein met vijver zorgen voor een exclusieve setting en een publiek dat bereid is om meer te betalen.

Beauville mikt dan ook niet onmiddellijk op een grote opkomst, al wil het wel groeien. Zo bekijkt de organisatie of het festival in de toekomst twee dagen kan duren, met de mogelijkheid voor festivalgangers om in de kasteeltuin tenten op te zetten. Ook de line-up zal volgend jaar een internationale toets krijgen, belooft Verbrugghe.

Al kampt het festival ook nog steeds met kinderziektes. Zo hebben heel wat bezoekers slecht bereik op de afgelegen locatie, wat ook voor problemen zorgt met tickets.

