Fraudeonderzoek Belgisch voetbal – Competitie in 1A en 1B mag niet van start gaan voor definitieve uitspraak BAS

De competitie in 1A en 1B mag niet van start gaan voor er een definitieve uitspraak is van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport in de fraudezaak rond het Belgische voetbal. Dat besliste de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel vrijdag na een eenzijdig verzoekschrift van Beerschot. “De Koninklijke Belgische Voetbalbond moet de einduitspraak van het BAS afwachten, eerder kan zowel 1A als 1B niet van start gaan”, bevestigde advocaat Walter Damen, die het verzoekschrift indiende.

Bron: Belga