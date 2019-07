De Ligt laat trainingskamp met Ajax schieten, overgang naar Juventus lijkt nakend

Ajax gaat zonder Matthijs de Ligt op trainingskamp naar Oostenrijk. De 19-jarige verdediger is bezig om zijn transfer naar Juventus af te ronden. De Italiaanse club en Ajax hebben elkaar gevonden in een transfersom van naar verluidt 75 miljoen euro. Beide clubs willen officieel niets zeggen over de transfer van De Ligt, omdat alle afspraken nog op papier moeten worden gezet. Het feit dat De Ligt niet mee gaat naar Oostenrijk, wijst er echter op dat zijn overgang naar Turijn bijna is afgerond.

De international van Oranje kan volgens Nederlandse media bij de Italiaanse kampioen een contract voor vijf jaar ondertekenen.







bron: Belga