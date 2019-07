Brusselse formatie: Zakia Khattabi (Ecolo) betreurt lekken in de pers

Ecolo-co-voorzitster en Brussels onderhandelaarster Zakia Khattabi betreurt de lekken in de pers over het toekomstige Brussels regeerakkoord, die volgens haar spanningen creëren. De onderhandelingen verlopen in een positieve sfeer, maar er zijn nog belangrijke knelpunten, zei ze op La Première (RTBF). Gisteren hebben de Brusselse socialisten, groenen, Open Vld en DéFI de eerste lezing van het toekomstige regeerakkoord afgerond. Maandagnamiddag zouden de overgebleven knelpunten uitgeklaard worden. Daarvoor zijn er dit weekend nog bilaterale contacten gepland. Ook de verdeling van de bevoegdheden zou in één beweging geregeld worden.

Dinsdag zou het akkoord op een persconferentie toegelicht worden en staan de toetredingscongressen gepland.







Le Soir publiceert vandaag de krachtlijnen van het toekomstige regeerakkoord. Van 2021 wordt het volledig Brussels Gewest zone 30, of een aantal verkeersassen na. De metrolijn 3 wordt bevestigd volgens de voorziene planning, terwijl er er een ambitieus tramplan komt met zoveel mogelijk eigen beddingen. Er komt ook een dieselban vanaf 2030, terwijl er vanaf 2024 een volledig cumulverbod komt voor een Brussels parlementslid en een lokaal uitvoerend mandaat (burgemeester of schepen).

bron: Belga