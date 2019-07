Brand verwoest meer dan 120 hectare vegetatie in de Ardèche

Een brand heeft zaterdag in de Franse Ardèche 120 hectare vegetatie in de as gelegd, zo is uit gelijkluidende bronnen vernomen. Het vuur ten zuiden van de luchthaven vergde de inzet van zeven vliegtuigen. Er zijn noch slachtoffers, noch materiële schade. De brand brak omstreeks 13.00 uur uit en bedreigde een tijd twee alleenstaande woningen. De brandweer zegt de grote middelen te hebben ingezet waaronder zeven vliegtuigen.

Het vuur is op twee plaatsen ontstaan, om een nog onbekende oorzaak.

Bron: Belga