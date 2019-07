Batmobiel crasht in Noord-Franse Tetegem

Op het eerste gezicht lijkt het een banale botsing in het Noord-Franse Tetegem. Maar een blik op één van de betrokken wagens leert dat schijn bedriegt. Aan afrit 63 van de A16, het verlengde in Frankrijk van de E40, kwamen zaterdag omstreeks 16.00 uur om nog onduidelijke redenen twee wagens met elkaar in botsing, berichtte de regionale krant La Voix du Nord. Niemand raakte gewond, er was alleen materiële schade.

Maar die viel des te meer op omdat één van de twee wagens een soort Batmobiel was. De inzittenden waren mensen die vanuit Londen op weg waren naar Nederland voor een evenement.

Beide auto’s werden weggetakeld, wat in het geval van de Batmobiel geen fluitje van een cent bleek te zijn. Tot groot jolijt van andere automobilisten.

bron: Belga