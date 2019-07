Barry – Duizenden inwoners van Louisiana schuilen voor tropische storm Barry

In de Amerikaanse staat Louisiana verlaten vrijdag duizenden bewoners van de regio’s aan de kust uit voorzorg hun woningen terwijl de tropische storm Barry langzaam maar zeker zijn weg vervolgt. Barry bevindt zich momenteel zo’n 170 kilometer ten zuidwesten van de monding van de Mississippi, die New Orleans doorkruist. De storm zou zich vrijdagavond of zaterdagmorgen kunnen ontwikkelen tot een orkaan, net voor het centrum ervan de kust bereikt, waarschuwde het Nationaal Orkaancentrum (NHC) eerder.

De komst van Barry doet in New Orleans de herinnering oplaaien aan de dodelijke orkaan Katrina in 2005. Als gevolg van het hevige stormweer dat Barry voorafgaat staan verschillende delen van de stad nu al onder water. De burgemeester van New Orleans heeft uit voorzorg een avondklok ingesteld vanaf 20 uur vrijdag.

De autoriteiten van Louisiana hebben intussen meer dan 300 bussen ingezet om de bevolking te vervoeren, meldde gouverneur John Bel Edwards. Daarnaast is ook een “megaschuilplaats” geopend in Alexandria, in het centrum van Louisiana. Donald Trump kondigde donderdagavond de noodtoestand af. Daardoor kunnen de federale agentschappen bijstand verlenen, zoals Edwards had gevraagd. De gouverneur had eerder al op zijn niveau de noodtoestand afgekondigd.

In augustus 2005 trof de krachtige orkaan Katrina, van categorie 5, de stad New Orleans. Dijken braken onder het gewicht van het water en tachtig procent van de stad raakte overstroomd. Er vielen in totaal meer dan 1.800 doden.

Bron: Belga