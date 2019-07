Automatische bagageafhandeling op Brussels Airport heropgestart

De technische problemen met de bagageafhandeling op Brussels Airport in Zaventem zijn sinds even voor 13 uur opgelost. “Het systeem is zonet heropgestart”, meldt een woordvoerster van de luchthavenuitbater. In de loop van de ochtend waren problemen opgedoken met de automatische bagageafhandeling. Door een IT-probleem kon bagage niet gescand worden voor het juiste vliegtuig. De afhandeling gebeurde daardoor urenlang manueel. Even voor 13 uur kwam het verlossende nieuws over het heropstarten van het computersysteem.

“Een vijftigtal vliegtuigen heeft door de technische problemen vertraging opgelopen”, stelt de woordvoerster. “De gemiddelde vertraging bedraagt 22 minuten.” Het gaat zowel om Europese als langeafstandsvluchten.







bron:Â Belga