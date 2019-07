139e editie van Brusselse Zuidfoor geopend

In Brussel is deze namiddag het startsein gegeven voor de 139e editie van de Zuidfoor. Tussen de Hallepoort en de Anderlechtsepoort blijft de kermis met haar honderddertig uiteenlopende attracties paraat tot 18 augustus. Met een receptie op het stadhuis opende de stad Brussel de jaarlijkse kermis van de hoofdstad. Gemeenteraadsleden, folkloristische broederschappen en zangeres Typh Barrow, de meter van deze editie, tekenden present.

In stoet en begeleid door een fanfare trokken de genodigden vervolgens naar Manneken Pis, voor de gelegenheid uitgedost in het kostuum van Pierrot, het embleem van de kermisartiesten. Aan de Anderlechtsepoort volgde nadien de openingsparade op de foor-site, met onder meer de kandidates voor Miss Brussel.







“Ik ben erg gehecht aan de Zuidfoor. Zoals elke Brusselaar, kom ik sinds mijn kindertijd”, aldus Fabian Maingain (Défi), schepen van Economische Zaken van de stad Brussel. “Haar duurzaamheid en de optimale integratie in het stedelijk weefsel zijn mijn hoofddoelen, om er nog vele toekomstige edities van te garanderen en om de traditie voor alle toekomstige kinderen en kleinkinderen te kunnen bestendigen. Na de Ronde van Frankrijk is de Zuidfoor hét feestelijke evenement dat Brussel de hele zomer zal doen leven.”

Over een afstand van circa 2 kilometer staan opnieuw 130 attracties opgesteld. De families en vooral de kinderen die komen genieten van al het vertier, krijgen dit jaar een centrale rol. Het thema “The kids are back in town” is een eerbetoon aan de foorkramers die attracties van generatie op generatie doorgeven. Onder de nieuwigheden bevindt zich een spookhuis met als thema de serie ‘The Walking Dead’, een volledig vernieuwd lachpaleis en het Fun House Villa Chaos voor kinderen.

bron: Belga