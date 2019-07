Reis je alleen? Zoveel betaal je meer per week

Soloreizen is de laatste jaren helemaal in. Het zou de ideale manier zijn om jezelf beter te leren kennen en om zelfstandiger te worden. Bovendien is het de perfecte manier van reizen als je liever niet de hele dag met iemand anders rekening wil houden. Je doet wat je wil, wanneer je wil. Maar daar hangt wel een prijskaartje aan.

Wie regelmatig alleen op reis gaat, heeft het vast al gemerkt. Hoewel je in je eentje bent, betaal je veel meer dan de helft van wat een koppel moet neertellen voor diezelfde reis. Allesbehalve eerlijk als je het ons vraagt. Een Franse studie heeft nu uitgerekend hoeveel je per week meer betaalt als je alleen in plaats van met z’n tweeën op vakantie gaat.

400 euro per week







Een studie van de consumentenvereniging UFC-Que Choisir wijst uit dat soloreizigers wel heel duur uit zijn in vergelijking met zij die als koppel op vakantie gaan. Per week betalen ze gemiddeld maar liefst 400 euro meer. Om tot die conclusie te komen, baseerde de organisatie zich op de prijzen 86 verschillende all-ins. De prijs van een all-in in Frankrijk verschilt het minste: soloreizigers moeten slechts 32% bijbetalen. Cruises daarentegen zijn niet verlegen om stevig door te rekenen. Je betaalt er als persoon alleen 93% van de prijs voor een tweepersoonsverblijf. Wil je besparen, dan kan je dus maar beter iemand meevragen.