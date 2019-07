Japanse man stopt lichaam 18-jarige dochter in koelkast

Een bizarre moord heeft de Japanse hoofdstad Tokio opgeschrikt. In een koelkast werd er het lichaam van een 18-jarige vrouw gevonden. Dat meldt de Japanse omroep NHK.

De vader van het meisje vertelde aan de familie dat hij zijn eigen docher had vermoord, om vervolgens te vluchten. Enkele uren later werd hij aan een boom in de stad Saitana gevonden, waar hij zich had opgehangen.

Snoepwinkel







De politie trof de vrouw zondag aan in de koelkast in de snoepwinkel van haar familie. Het slachtoffer had ongebruikelijke sporen in haar nek, wat mogelijk wijst op wurging. Waarom de 43-jarige man zijn dochter van het leven beroofde, is niet bekend.

De familie woonde in een huis iets verderop van de snoepwinkel. Een buurman zei nooit iets vreemds gemerkt te hebben aan het gezin.