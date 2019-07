Deze strandstoel is de droom van elke boekenwurm

Niets zo ontspannend als een hele dag op het strand liggen. Beetje zonnen (mét zonnecrème welteverstaan), beetje slapen, lekker eten en veel lezen. Maar echte boekenwurmen weten vast wel hoe moeilijk het is om uren aan een stuk te lezen op een gewone strandstoel. Gelukkig zorgt deze uitvinding voor een oplossing.

Je armen worden lam of beginnen te trillen, de zon schijnt net in je ogen en bovendien blijf je achter met een witte vlek op je verder zongebruinde lijf omdat je boek ervoor zat. Lezen in het zonnetje is fijn, maar niet altijd even handig. Je hebt vast weleens gedroomd van een strandstoel die al je boekenwurmproblemen oplost.

Ook geschikt voor Netflix







En je bent duidelijk niet de enige. Via Amazon kan je nu immers de Ostrich Lounge Chaise bestellen, je ideale vriend als je comfortabel urenlang wil lezen op het strand. Door de gaten in de stoel is het makkelijk om op je buik te liggen, met je armen en hoofd naar onderen gericht. Je boek leg je gewoon onder de stoel en bladeren is ook al geen probleem. Voor zij die meer fan zijn van Netflix dan van boeken, kan dit hebbeding trouwens ook perfect dienen. Je kan hem hier bestellen voor 84 euro, inclusief verzending naar het Verenigd Koninkrijk.