Weerbericht: kans op onweersbuien

Vanuit het noorden en het westen trekt vandaag een buien- en onweerszone over ons land. De buien kunnen intens zijn, met onweer, overvloedige neerslag, hagel en zware windstoten. Vanaf de kust wordt het in de namiddag geleidelijk droger met meer opklaringen. De maxima liggen tussen 20 en 22 graden aan zee en in de Ardennen en tussen 22 en 24 graden in de rest van België. Vanavond trekken de laatste buien vrij snel weg. Het wordt overal droog met tijdelijk brede opklaringen, maar in de loop van de nacht wordt het opnieuw bewolkt vanaf het noorden. Er is dan een kleine kans op een bui. De minima liggen tussen 10 en 12 graden in de Ardennen en in de rest van het land tussen 13 en 15 graden.

Morgen wordt het wisselend tot zwaarbewolkt, met vooral in de oostelijke helft van het land buien. In de loop van de namiddag wordt het droger met vanaf het westen meer opklaringen. De maxima liggen tussen 17 en 21 graden.







Zondag wordt het rustig en overwegend droog. ’s Ochtends is er nog vrij veel bewolking, maar in de namiddag krijgen we meer zon. De maxima liggen tussen 18 en 23 graden.

Maandag voert een noordenwind vrij veel wolken aan, maar het zou overwegend droog moeten blijven. De maxima liggen tussen 15 en 20 graden. Dinsdag wordt het wisselend bewolkt, droog en rustig. Maxima rond 21 graden.

bron: Belga