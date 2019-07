WB mountainbike – Mathieu van der Poel wint eerste race na vakantie, Jens Schuermans wordt vijfde

Mathieu van der Poel heeft in zijn eerste mountainbikerace na een wekenlange onderbreking meteen toegeslagen. Hij won in Les Gets, een skistation in de Franse Alpen, de shorttrack, de korte wedstrijd die deel uitmaakt van de wereldbeker. De Nederlandse kampioen liet het aankomen op een sprint, waarin hij zijn concurrenten aftroefde. De Braziliaan Henrique Avancini eindigde als tweede en de Fransman Victor Koretzki werd derde. Belgisch kampioen Jens Schuermans sprintte naar de vijfde laats. Alleskunner Van der Poel stond voor het eerst sinds zijn overwinning op 26 mei in de wereldbeker mountainbike van Nove Mesto aan de start van een wedstrijd. De Brabander had een periode gas teruggenomen na een zwaar voorjaar op de weg, waarin hij onder meer de klassieker Amstel Gold Race won. Hij miste dus het nodige ritme en spaarde om die reden zijn krachten voor de eindsprint heuvelop. “Er waren in het rondje niet veel mogelijkheden in te halen, eigenlijk alleen op het rechte stuk bij start/finish. Ik was behoorlijk zeker van mijn zaak”, zei hij na de race.

De cross country om de wereldbeker in Les Gets is zondag.

Uitslag:

1. Mathieu van der Poel (Ned) in 21:51

2. Henrique Avancini (Bra) op 0:01

3. Victor Koretzki (Fra) 0:02

4. Nino Schurter (Zwi)

5. Jens Schuermans (Bel) 0:03

6. Maxime Marotte (Fra) 0:04

7. David Valero Serrano (Spa)

8. Ondrej Cink (Tsj) 0:06

9. Peter Disera (Can) 0:08

10. Lars Forster (Zwi)







bron:Â Belga