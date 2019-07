Vliegverkeer wordt vannacht beperkt

Vannacht is er tussen 1.30 uur en 4.30 uur geen vliegverkeer mogelijk in het westelijke deel van het Belgische luchtruim. Dat meldt Dominique Dehaene, de woordvoerder van skeyes, het overheidsbedrijf dat instaat voor de luchtverkeersleiding. Oorzaak zijn ziektemeldingen van luchtverkeersleiders, waarvoor geen vervanging meer kon worden voorzien. Volgens de woordvoerder zou de impact zeer beperkt zijn. Er is op dat moment erg weinig vliegverkeer en vliegtuigen kunnen ook nog omgeleid worden via het oostelijke deel van het luchtruim, klinkt het.

bron: Belga