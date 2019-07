Turkije overlegt ook over aankoop Amerikaanse raketafweer

Ondanks de eerste leveringen van het Russische raketafweersysteem S-400 aan Turkije overweegt Ankara ook een Amerikaans systeem aan te kopen. Het staatspersbureau Anadolu meldde deze namiddag dat de Turkse minister van Defensie Hulusi Akar amper enkele uren na de aankomst van de eerste S-400-onderdelen zei: “We overwegen ook de aanschaf van Patriots. Onze bevoegde autoriteiten en vrienden zetten hun intensieve inspanningen daartoe voort.” De voorbije maanden eisten de Verenigde Staten voortdurend van NAVO-partner Turkije dat het de deal met Rusland zou afzeggen. Ze boden in de plaats het Amerikaanse Patriot-luchtafweersysteem aan. Volgens de VS vormt het Russische systeem een veiligheidsrisico in het luchtruim van de NAVO.

De Turkse regering voerde tot dusver aan dat het Amerikaanse aanbod niet zo goed was als het Russische, en dat ze niet meer kon terugkomen van de overeenkomst van 2017 met Moskou. Ankara zei ook dat het in vroegere jaren meermaals tevergeefs om de Patriots had gevraagd, wat president Donald Trump gedeeltelijk toegaf in een gesprek met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.







bron:Â Belga