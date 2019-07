Trump: razzia’s en deportaties van personen zonder papieren zullen “legaal” gebeuren

De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de razzia’s tegen personen zonder geldige verblijfspapieren vooral gericht zullen zijn tegen criminelen, zoals bendeleden. Het is de bedoeling de personen zonder geldige papieren te deporteren. Trump kreeg vandaag vragen over de razzia’s op een persconferentie in het Witte Huis. Geruchten doen de ronde dat de razzia’s dit weekend van start zouden gaan.

“Mensen komen ons land illegaal binnen, wij zetten hen legaal buiten. Het is niet iets dat ik graag doe”, zei Trump. Vervolgens verwees hij naar de gewelddadige bende MS-13 en zei hij dat hij “de plicht heeft om dit te doen”.







De New York Times berichtte eerder deze week dat de razzia’s er zaten aan te komen. De razzia’s zullen naar verwachting plaatsvinden in grote steden als Los Angeles, New York, Chicago en Houston. Vermoed wordt dat de politie families zal viseren die van de rechter een uitzettingsbevel hebben gekregen om het grondgebied te verlaten. Migrantengemeenschappen zijn ongerust.

Ken Cuccinelli, de directeur van de Citizenship and Immigration Services, de immigratiedienst van de VS, zei woensdag nog dat er meer dan 1 miljoen personen in de VS leven met uitzettingsbevel. De bedoeling van de eerste razzia’s is om dat cijfer naar beneden te krijgen, zei hij.

Rechtsbijstandsorganisaties uitten kritiek op de plannen. Zij zeggen dat duizenden families die mogelijk geviseerd zullen worden, nog niet gehoord zijn door de rechtbank. Sommige migranten die mogelijk zullen opgepakt worden, hebben nog geen datum gekregen waarop hun zaak voor de rechter verschijnt of konden nog niet voorkomen door de administratieve achterstand.

Bron: Belga